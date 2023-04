POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Bingen am Rhein (ots) - Am Morgen des 01.04.2023 kontrollierten Beamte der Polizei Bingen um 05:24 Uhr einen PKW-Fahrer in der Koblenzer Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum bei dem 49-jährigen Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,41 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen ...

