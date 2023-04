POL-PIBIN: Fahrt ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots) - Am Abend des 30.03.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Schulstraße in Sprendlingen. Die Tatzeit dürfte sich auf ca. 23:00 Uhr belaufen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderte Euros. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen zu dieser Zeit in der Nähe des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden. ...

