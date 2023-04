Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Einfluss von "Drogencocktail"

Münster-Sarmsheim (ots)

In der Nacht vom 01.04. auf den 02.04.23 kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim einen 27-jährigen PKW-Fahrer, bei dem sich im Rahmen der Kontrolle deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum ergaben. Ein späterer Drogenschnelltest ergab Hinweise auf den Konsum von Kokain, Amphetamin, Metamphetamin sowie Marihuana. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zwecks genauerer Bestimmung der Beeinflussung eine Blutprobe entnommen.

