Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl, mehrfach

Bingen (ots)

Bingen, 04.04., Hitchinstraße und Mainzer Straße. Gegen 15:50 Uhr meldete die Kassiererin eines Supermarkts einen Mann, der diverse Gegenstände eingesteckt hatte (u.a. Alkohol, Mundharmonika, Reifendruckprüfer) ohne diese zu bezahlen; nun war er geflohen. Sie konnte ihn genau beschreiben, da sie vorher mit diesem um die Tasche gerangelt und ihm entrissen hatte. In dem Rucksack befanden sich neben dem Diebesgut eine silberlackierte Pistole (CO2-Softairwaffe), Schraubenzieher, Schaschlik-Spieß sowie ein Taschenmesser. Kurze Zeit später machte eine Fahndungs-Streife den Beschuldigten ausfindig und nahm ihn vorläufig fest.

Wieder auf freiem Fuß, versuchte der Mann am frühen Abend nochmals sein `Glück` als Dieb und wurde, in einem anderen Supermarkt, beim Einstecken mehrerer Gegenstände beobachtet. Die eintreffenden Beamten erwischten ihn beim Passieren des Kassenbereichs, ohne zu bezahlen. Auf die Tat angesprochen, räumte er den Diebstahl umgehend ein; ihm wurden Handfesseln angelegt. Durch das zeitnahe zurückliegende Vergehen wurde er zur Abwehr weiterer Taten erneut bis spätabends in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell