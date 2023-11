Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Maßnahmen am "Tag der Verkehrssicherheit"

Saalfeld/ Teichel (ots)

Am gestrigen Mittwoch fand in Saalfeld der sogenannte "Tag der Verkehrssicherheit" statt. In dem Zusammenhang wurden u.a. in Teichel und Saalfeld zielgerichtet Verkehrskontrollen durchgeführt, um Mängel an Fahrzeugen und Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer festzustellen sowie die Geschwindigkeitseinhaltung zu überwachen.

In Summe wurden acht Geschwindigkeitsverstöße (21 km/h Überschreitung bei erlaubten 30 km/h als höchster Wert) sowie mehrere Erlöschen von Betriebserlaubnissen festgestellt. Darüber hinaus wurden in mehreren Fällen sogenannte Mängelscheine und Kontrollaufforderungen an Verkehrsteilnehmer ausgehändigt, deren PKW mitsamt Equipment sich nicht im ordnungsgemäßen Zustand befanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell