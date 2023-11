LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Saalfeld/ Teichel (ots) - Am gestrigen Mittwoch fand in Saalfeld der sogenannte "Tag der Verkehrssicherheit" statt. In dem Zusammenhang wurden u.a. in Teichel und Saalfeld zielgerichtet Verkehrskontrollen durchgeführt, um Mängel an Fahrzeugen und Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer festzustellen sowie die Geschwindigkeitseinhaltung zu überwachen. In Summe wurden acht Geschwindigkeitsverstöße (21 km/h ...

