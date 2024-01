LPI-SHL: Diebstahl aus Keller

Hildburghausen (ots) - Am 05.01.2024 befuhr gegen 11:40 Uhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer die Neustädter Straße in Schönbrunn aus Gießübel kommend. Auf Höhe der Hausnummer 102 kam ihn ein roter Pkw entgegen und es kam zur Kollision beider Außenspiegel. Nach einem kurzen Stop setzte der unbekannte Pkw-Fahrer die Fahrt fort. Der entstandene Schaden am Spiegel beträgt ca. 100,- Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am 05.01.2024 auf dem LIDL Parkplatz in ...

mehr