Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann zusammengeschlagen, Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Am 06.01.2023 gegen 15:00 Uhr erschien eine 39jährige Frau auf hiesiger Dienststelle und zeigte an, dass ihr 42jähriger Ehemann durch mehrere Personen zusammen geschlagen wurde und nun stationär im Klinikum liegt. Ermittlungen zu Folge ist ihr Mann in den frühen Morgenstunden des 06.01.2024 zwischen 02:30 und 03:30 Uhr in Bad Salzungen die Leimbacher Straße entlang gelaufen, als er in Höhe des Autohauses von einer ihm unbekannten männlichen Person angepöbelt und dann sofort tätlich angegriffen wurde. Ihr Mann habe sich daraufhin gewehrt, worauf dann weitere 5 bis 8 Personen hinzukamen. Diese haben ihren Ehemann zu Boden gebracht und gemeinsam auf ihn eingeschlagen und getreten. Im Anschluss wären die Personen geflüchtet und ihr Ehemann hat telefonisch Angehörige informiert, die dann wiederum die Ehefrau informiert haben, so dass diese vor Ort fuhr und ihren verletzten Ehemann ins Klinikum brachte. Dieser wurde mit einer Gesichtsverletzung stationär aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 5510 zu melden.

