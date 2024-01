Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken und nicht im Besitz der Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots)

Am 05.01.2024 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte in Bad Salzungen in der August-Bebel-Straße den Fahrzeugführer eines PKW Renault Megane mit niederländischem Kennzeichen. Im Vorfeld hatte ein 35jähriger Mann angerufen und mitgeteilt, dass es mit dem Fahrzeugführer und dessen Beifahrer zu einer verbalen Auseinandersetzung in Bad Liebenstein gekommen wäre, in dessen Folge die beiden Personen mit dem Fahrzeug fortgefahren sind. Augenscheinlich wären sie Beide aber auch alkoholisiert gewesen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 44jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,74 Promille. Weiterhin kam noch heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Mit ihm wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

