LPI-SHL: Diebstahl der Ortstafel von Wasungen

Suhl (ots) - Zwischen dem 05.12.2023 und dem 04.01.2024 dringen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenhütte in der Gartenanlage "Am Hollergrund" ein, entwenden Werkzeuge im Wert von ca. 300,- Euro und verursachen einen Sachschaden in Höhe von ca. 20,- Euro. Hinweise zur tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

