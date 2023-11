Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Ebertsheim (ots)

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters wurde heute gegen 14:10 Uhr in Ebertsheim von der Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieser bereits am 17.11.23 drogenbeeinflusst am Straßenverkehr teilgenommen hat. Bei der heutigen Kontrolle zeigte er wieder Auffälligkeiten, die für einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum sprechen. Ein Drogenschnelltest auf Urin-Basis reagierte wie vergangenen Freitag positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, deren Untersuchungsergebnis für das Ordnungswidrigkeitenverfahren beweiserheblich ist.

