Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Eigentümer von Schmuck gesucht; kann Ehering bei der Suche helfen?

BAD DÜRKHEIM (ots)

Durch einen ehrlichen Finder wurde auf hiesiger Dienststelle eine Schmuckschatulle mit diversen Ketten und Ringen abgegeben. Gefunden hatte er die Gegenstände im Bereich der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Im Rahmen der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer könnte ein Ehering helfen. In diesen wurde "Ilona 8.12.12" eingraviert. Kennen sie die Eigentümer dieses Ringes oder haben sonstige Hinweise dann melden sie sich bitte unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Aus ermittlungstaktischen Gründen können keine weiteren Angaben veröffentlicht werden.

