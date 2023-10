POL-PIBIN: Freitag der 13te für Fahrer in Bingen

Bacharach/B9 (ots) - Am 10.10.2023 wurde durch Beamte der PI Bingen eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung in Bacharach auf Höhe des dortigen Friedhofs an der B9 durchgeführt. An der genannten Örtlichkeit wird derzeit eine Baustelle betrieben, sodass die Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts auf 50 km/h herabgesetzt ist. Im Rahmen der Kontrolle konnten auffällig viele Fahrzeugführer festgestellt werden, ...

mehr