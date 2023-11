POL-PDNW: (Erpolzheim) -unter Drogeneinwirkung Fahrzeug geführt

Grünstadt und Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am gestrigen Mittwoch (22.11.23) wurden in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr am Mitfahrerparkplatz an der BAB A6 und im Talweg Verkehrskontrollstellen eingerichtet. Vier Verkehrsteilnehmende wurden wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts gebührenpflichtig mit 30 Euro verwarnt. Vier Kraftfahrende benutzen während der Fahrt ein Mobiltelefon. Der Bußgeldkatalog sieht für diese Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld in ...

