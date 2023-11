Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Grünstadt und Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am gestrigen Mittwoch (22.11.23) wurden in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr am Mitfahrerparkplatz an der BAB A6 und im Talweg Verkehrskontrollstellen eingerichtet. Vier Verkehrsteilnehmende wurden wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts gebührenpflichtig mit 30 Euro verwarnt. Vier Kraftfahrende benutzen während der Fahrt ein Mobiltelefon. Der Bußgeldkatalog sieht für diese Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und die Eintragung eines Punktes im Verkehrszentralregister vor. Weil der Termin für die Hauptuntersuchung seines Fahrzeuges um mehr als acht Monate überschritten war, erwartet ein Autofahrer ein Bußgeldbescheid in Höhe von 75 Euro. Außerdem sieht auch hier der Bußgeldkatalog die Eintragung eines Punktes im Verkehrszentralregister vor. Um 15:25 Uhr geriet ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer in die Verkehrskontrolle im Talweg. Wegen deutlicher Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem jungen Mann angeordnet. Ein Drogenschnelltest konnte in diesem Fall nicht durchgeführt werden. Die Untersuchung der Blutprobe wird zeigen ob und in welcher Konzentration der Jugendliche Betäubungsmittel im Blut hatte.

