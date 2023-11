Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 20-Jähriger aus Lambrecht, welcher am 22.11.2023 um 09:15 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin und Cannabis. Daher wurde dem Lambrechter eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass auch für Fahrer von sogenannten E-Scootern (Elektrokleinstfahrzeuge) Promillegrenzen gelten und dass das Verbot ein solches Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss zu nutzen besteht.

