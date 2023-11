LPI-J: Bauwagen aufgebrochen

Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag begaben sich unbekannte Täter in der Industriestraße auf ein nicht umfriedetes Firmengelände und entwendeten von zwei geparkten Lkw jeweils zwei Rückfahrscheinwerfer. Der Wert des Beuteguts beträgt 600 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

