LPI-J: Auf Trickbetrüger hereingefallen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dornburg-Camburg: Am Donnerstagnachmittag stürzte ein junger Kraftradfahrer in Folge eines Verkehrsunfalls. Dieser befuhr die Bundesstraße B88, als ein Mercedes Sprinter auf diese auffahren wollte und den jungen Mann hierbei übersah. Durch die Kollision stürzte der Kraftradfahrer und verletzte sich leicht an einem Bein. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

