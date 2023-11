Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Intensivtäter festgenommen

Apolda (ots)

Am Donnerstag,dem 09.11.2023, in den frühen Morgenstunden, kontrollierten Beamte der Polizei Apolda eine 35-Jährigen im Bereich der Marktpassage. Und der Mann mit bulgarischen Wurzeln ist polizeilich kein Unbekannter. Dieser stand bereits im Verdacht für mehrere Diebstahlshandlungen, unter anderem aus Wohnungen und Einfamilienhäuser, verantwortlich zu sein. Bei der Kontrolle stellten die Beamten sodann mehrere Falsifikate, sprich Falsch- bzw. Theatergeld, fest. Es bestand der Verdacht, dass er diese für den Warenkauf verwenden werde. Nach Sachvortrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde durch diese die Wohnungsdurchsuchung angeordnet. In dieser konnten die Beamten mehrere Gegenstände auffinden, welche vorgenannten Diebstahlshandlungen zugeordnet werden konnten. Aufgrund dessen wurde die vorläufige Festnahem ausgesprochen. Am heutigen Freitag erfolgte sodann die Haftvorführung. Nach aktuellen Ermittlungen besteht der dringende Tatverdacht gegen den 35-Jährigen in den vergangenen Monaten gut 90 Taten, vorrangig Diebstahlshandlungen aus Einfamilienhäusern und Wohnungen, teils im Versuch, teils vollendet, begangen zu haben. Aufgrund dessen wurde Haftbefehl erlassen und der Langfinger in eine Justizvollzuganstalt gebracht, wo er nunmehr auf seinen gerichtlichen Prozess wartet.

