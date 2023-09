Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachlese 43. Altstadtfest Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Innenstadtbereich. Zeitraum: Freitag, 01.09.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023,04:00 Uhr. Musik auf drei Bühnen, so hieß das Motto der Veranstalter des 43. Gandersheimer Altstadtfests. An beiden Tagen wurde die Veranstaltung von je ca. 4000 Gästen / Besuchern aufgesucht. Bei weitestgehend friedlichem Verlauf und froher Stimmungslage kam es vereinzelt zu veranstaltungstypischen körperlichen Auseinandersetzungen (insgesamt fünf Körperverletzungen), einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, kurzfristige Verluste von Handys, auf dem Veranstaltungsgelände bzw. in der Stadt. Das polizeiliche Einsatzkonzept mit ständiger Präsenz im Veranstaltungsraum hatte sich bewährt. Fazit der Polizei: Ein alles in allem gelungenes Fest als Treffpunkt aller Generationen mit leider fast schon üblichen und überflüssigen Randerscheinungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim