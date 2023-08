Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Einsatzreiche Nacht - Feuerwehr Bergisch Gladbach rückt in 12 Stunden zu vier Bränden aus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bergisch Gladbach (ots)

Eine einsatzreiche Nacht von Freitag auf Samstag liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Freitag, 25.08.2023 - 21:18 Uhr

Großbrand Lagerhalle - Auf der Kaule - Stadtteil: Alt-Refrath

Am Freitagabend wurde die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises mit zahlreichen Anrufen über den Notruf 112 über eine starke Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle des Gewerbegebietes Auf der Kaule im Stadtteil "Alt-Refrath" informiert.

Die Leitstelle entsandte umgehend die Feuerwachen 1 und 2, die Löschzüge 10 (Refrath), 7 (Stadtmitte), 9 (Bensberg), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), den Leitungsdienst (A-Dienst) und einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer freistehenden Lagerhalle bestätigt werden. Es kam zu einigen Verpuffungen und der Brandrauch zündete durch.

Der Einsatzleiter setzte mehrere Kräfte der Feuerwehr zu einer so genannten Riegelstellung zum Schutz der eng angebauten Nachbargebäude ein. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr blieb der Brand auf die ca. 800 qm große Lagerhalle beschränkt. Die Nachbargebäude sowie der angrenzende Gierather Wald konnten geschützt werden.

Gegen 21:30 Uhr wurden für den Grundschutz im Stadtgebiet die Feuerwachen 1 und 2 durch die Einheiten 5 (Schildgen), 6 (Paffrath/Hand) und 8 (Herkenrath) nachbesetzt sowie ein zweiter Einsatzführungsdienst (B-Dienst 2) in Dienst gestellt.

Aufgrund des enormen Löschwasserbedarfs an der Einsatzstelle waren das Hydrantennetz an der Einsatzstelle nicht zur Entnahme geeignet. Aus diesem Grunde wurde die Löschwasserversorgung vom Refrather Weg aus mit mehreren Leitungen sichergestellt.

Die Leitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde durch den Einsatzleiter angewiesen, eine Warnung der Bevölkerung über die Warnapp "NINA" für die Stadtteile Refrath, Gronau und die Stadtmitte aufgrund der Rauchentwicklung auszugeben. Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zusätzlich wurde der Messzug der Feuerwehren des Rheinisch-Bergischen Kreises alarmiert, um eine mögliche Schadstoffbelastung nachzuweisen. Eine Gefahr für die Bevölkerung konnte in der Umgebungsluft mit den Mitteln der Feuerwehr ausgeschlossen werden. Zusätzlich wurde das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) informiert, die ebenfalls ein Messfahrzeug nach Bergisch Gladbach entsannt haben.

Der Vollbrand der Lagerhalle war gegen 23:00 Uhr unter Kontrolle. Gegen Mitternacht konnte mit einem Schaumangriff begonnen werden. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Die letzten Einsatzkräfte verließen gegen 6:00 Uhr die Einsatzstelle.

Im Umkreis um die Einsatzstelle kam es in der Nacht zu einem Partikelniederschlag. Hier verweisen wir auf unsere Pressemitteilung vom 26.08.2023 - 4:08 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116240/5588618

Freitag, 25.08.2023 - 21:46 Uhr

Feuer Gebäude - Reginharstraße - Stadtteil: Bockenberg

Der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde Feuerschein am Wohnpark Bockenberg gemeldet. Die Leitstelle entsandte umgehend die in Bereitschaft stehenden Einheiten auf den beiden Feuerwachen 1 und 2 an die Einsatzstelle.

Nach Eintreffen der Feuerwehr und umfangreicher Erkundung durch den Einsatzleiter konnte allerdings kein Feuer bestätigt werden. Das Einsatzende war bereits um 22:06 Uhr.

Freitag, 25.08.2023 - 22:10 Uhr

Feuer in Lagerhalle - An der Gohrsmühle - Stadtteil: Stadtmitte

Noch auf der Rückfahrt der Einheiten aus dem Einsatz im Stadtteil Bockenberg wurde die Leitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises vom Wachdienst des ehemaligen Zanders-Geländes über eine Rauchentwicklung aus einer stillgelegten Lagerhalle informiert. Die Leitstelle entsandte alle freien Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach und einen Rettungswagen an die Einsatzstelle in der Stadtmitte sowie zur Unterstützung die Löschgruppe Dürscheid der Freiwilligen Feuerwehr Kürten.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein brennender Container mit Abfällen in einer Halle festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe befand sich eine Batterie mit 12 Sauerstoffflaschen, die von Flammen erfasst wurden. Es bestand Explosionsgefahr. Mit einem Löschangriff aus sicherer Entfernung konnte das Feuer schnell in Gewalt gebracht werden. Die Sauerstoffflaschen wurden mit Wasser gekühlt. Zwischenzeitlich galten zwei Personen als vermisst, die angeblich vor Brandausbruch in die Halle gegangen sein sollen. Dies hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Gegen 1:00 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Insolvenzverwalter übergeben werden.

Samstag, 26.08.2023 - 7:55 Uhr

Feuer in Lagerhalle - An der Zinkhütte - Stadtteil: Heidkamp

Am Samstagmorgen wurde die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises erneut über Notruf 112 über eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle informiert. Diesmal kam die Meldung aus dem Stadtteil Heidkamp in der Straße "An der Zinkhütte". Die Leitstelle entsandte umgehend die Feuerwachen 1 und 2, die Löschzüge 6 (Paffrath/Hand), 7 (Stadtmitte), 9 (Bensberg), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst, den Leitungsdienst (A-Dienst) sowie einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Rauchentwicklung bestätigt werden. Die Erkundung durch den Einsatzleiter ergab, dass es in einer Maschine zu einem Brand gekommen ist. Ein Löschangriff wurde umgehend eingeleitet. Aufgrund der enormen Hitze in der Halle wurde die Deckenverkleidung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch den Einsatz der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Gegen 10:00 Uhr wurde die Einsatzstelle beendet.

+++

In der Nacht waren insgesamt bis zu 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Hinzu kamen Kräfte der Polizei, des LANUV und des Energieversorgers. Erstmalig wurde gegen 23:15 Uhr die neue Unterstützungseinheit der Feuerwehr Bergisch Gladbach alarmiert. 15 Angehörige dieser Einheit kümmerten sich um logistische Hintergrundtätigkeiten sowie den Betrieb des Bürgertelefons der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Der Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach, Branddirektor Jörg Köhler, zeigte sich am Samstagmittag zufrieden und beeindruckt von der Leistungsfähigkeit seiner Feuerwehrkräfte. "Gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften ist es uns gelungen in einer besonderen Nacht mit herausfordernden Aufgaben professionell Hilfe zu leisten. Es ist bemerkenswert, dass wir parallel zwei Großbrände so professionell abarbeiten können. Sehr froh macht es mich, dass sich niemand der Einsatzkräfte bei den Einsätzen ernsthaft verletzt hat."

Die Ermittlungen zu den Brandursachen ist Aufgabe der Polizei. Aus Sicht der Feuerwehr handelt es sich um eine zufällige Häufung der Einsätze.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell