Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Partikelniederschlag in Teilen von Refrath nach Brand

Bergisch Gladbach (ots)

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle an der Straße "Auf der Kaule" in Bergisch Gladbach-Refrath ist es am späten Freitagabend (25. August) in der Umgebung um den Brandort zu Niederschlag von Ruß und weißen Ablagerungen gekommen.

Das Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV NRW) hat den Niederschlag untersucht und rät vorsorglich, bei Auffinden größerer Rußpartikel und/oder brandbedingter Partikel diese nur mit Handschuhen aufzunehmen. Sie können einfach über den Restmüll entsorgt werden. Spielgeräte oder Gartenmöbel können mit Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln feucht gereinigt werden. Andere Flächen können mit Wasser mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden. Sollten Sandflächen stärker betroffen und deutlich sichtbar dunkel sein, sollten diese nicht benutzt werden und die oberen 10 Zentimeter Sand vorsichtshalber erneuert werden. Obst und Gemüse aus Gärten in den betroffenen Gebieten im Norden von Refrath sowie in Alt-Refrath sollten vorsorglich -bis zur offiziellen Entwarnung- vor dem Verzehr gründlich abgewaschen werden. Untersuchungsergebnisse werden zur Wochenmitte erwartet.

Messungen der Feuerwehr im Verlauf der Löscharbeiten ergaben keine erhöhte Schadstoffbelastung in der Luft.

Die Feuerwehr hat für Fragen ein Bürgertelefon geschaltet. Dieses ist am 26.08.2023 von 4.30 Uhr bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02202/238-494 und 02202/238-495 oder per E-Mail an post-feuerwehr@stadt-gl.de zu erreichen. Die Feuerwehr bittet darum, nur in lebensbedrohlichen Notfällen den Notruf 112 zu wählen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell