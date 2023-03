POL-ST: Kreis Steinfurt, Rheine, Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz sucht neue Räumlichkeiten in Rheine

Ochtrup (ots) - Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Montag (27.03) um 17.10 Uhr durch einen unbekannten Autofahrer verletzt worden. Der Junge aus Ochtrup befuhr mit seinem Fahrrad den Kreuzweg in Richtung Nienborger Damm. In Höhe der Hausnummer 60 kam ihm an der dortigen Verkehrsinsel ein silberner VW Golf entgegen. Der Pkw fuhr auf der falschen Seite der Verkehrsinsel ...

mehr