Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Northeim (ots)

Hardegsen, Gewerbeallee

Samstag, 02.09.2023, 17.02 Uhr

HARDEGSEN (Hep) Am Samstag, gegen 17.02 Uhr, kam es im Hardegser Ortsteil Hevensen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21 jähriger Mann aus einem Ortsteil der Stadt Einbeck tödlich verletzt wurde

Der Mann befuhr mit einem nicht zugelassenen, offensichtlich bauartveränderten, Motorrad die Gewerbeallee in Richtung Brinkfeldstraße, als er aus noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Straßenbaum prallte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 500,- Euro

