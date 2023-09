Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gastronomiebetriebe und Produktionshalle

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.09.2023 - 06:40 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 02.09.2023 brachen bislang noch unbekannte Täter in zwei gegenüberliegende Gastronomiebetriebe und eine angrenzende Produktionshalle eines Automobilzulieferers an der Altendorfer Straße ein. Außer einem hohen Einbruchsschaden konnten die oder der Täter nur den Inhalt eines Zigarettenautomatens erbeuten. Der angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf ca. 5.000,- Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

