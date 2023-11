LPI-J: Lkw-Teile abgebaut

Weimar (ots) - Am Freitagabend gegen 23 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei Weimar, dass er im Grunstedter Weg in Nohra einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt hat. Der Anrufer hielt den 15-jährigen Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest. Durch das Besprühen einer Mauer entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Er und seine ...

