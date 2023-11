Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Trunkenheitsfahrt

Am 21.11.2023 gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 45-jährigen BMW-Fahrer in der Bitzenstraße in Grünstadt. Bei dem Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter 1 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 45-Jährigen untersagt und dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Mann erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500,-EUR, 2 Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

