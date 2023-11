Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: aufgebrochener Crêpes-Stand - Zeugenaufruf

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch den 22.11.2023 auf Donnerstag den 23.11.2023 wurde auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt ein Crêpes-Stand aufgebrochen. Die Eigentümerin stellte den Aufbruch am Morgen gegen 10:00 Uhr fest. Bei einer Nachschau konnte die Eigentümerin feststellen, dass unter anderem eine größere Menge an Lebensmitteln gestohlen wurde, deren Abtransport Zeit in Anspruch genommen haben muss. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt

