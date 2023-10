Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

A 61/Bdenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrer eines Motorrades schwer verletzt wurde, kam es am 4.10.2023 gegen 13 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden. Dort stürzte der 60-Jährige kurz nach der Anschlussstelle Gau-Bickelheim in der Gemarkung Badenheim nach bisherigen Erkenntnissen, ohne dass weitere Fahrzeuge oder Personen am Unfall beteiligt waren. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Mainzer Uniklinik verbracht. Für die Unfallaufnahme und die Landung des Hubschraubers sperrten Kräfte der Polizei die Anschlussstelle Gau-Bickelheim sowie die Hauptfahrbahn bis gegen 14 Uhr. Im Einsatz waren neben Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, 15 Kräfte der Feuerwehren aus Gensingen und Sprendlingen sowie der Rettungshubschrauber. Das beschädigte Kraftrad wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob gegebenenfalls weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Nummer 06701-9190. Im Stau ahndeten die eingesetzten Beamten zudem zwei Verkehrsteilnehmende, die versuchten, mit ihren PKW bei Gau-Bickelheim entgegen der Fahrtrichtung über den Durchfahrtstreifen von der Autobahn abzufahren. Die Personen müssen mit entsprechenden Bußgeldverfahren rechnen.

