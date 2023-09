POL-VDMZ: Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.09.2023, 11:27 Uhr Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ingelheim OT Heidesheim (ots) - Am heutigen Freitag, 29.09.2023, kam es auf der BAB60 in Richtung Bingen kurz vor der Anschlussstelle Heidesheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Eine Person wurde schwerverletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die BAB 60 ist in Fahrtrichtung ...

