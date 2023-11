Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Wohnungseinbruch - Polizei umstellt Gebäude

Ludwigsburg (ots)

Eine unschöne Überraschung wartete am Dienstagabend (14.11.2023) auf einen Bewohner eines Hauses in der Albrechtstraße in Weil im Schönbuch. Zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr hatten noch unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft. Indem sie die Terrassentür aufbrachen, gelangten sie ins Innere und durchwühlten die Räume im Anschluss. Der Bewohner entdeckte den Einbruch, nachdem er nachhause zurückgekehrt war und alarmierte sogleich die Polizei. Diese umstellte und durchsuchte das Gebäude. Die Täter hatten das Haus jedoch bereits verlassen. Bislang steht noch nicht fest, ob die Einbrecher auch etwas entwendet haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

