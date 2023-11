Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Porschestraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.11.2023) ereignete sich gegen 16.10 Uhr in der Porschestraße in Ludwigsburg ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen sucht. Zwischen einem 53 Jahre alten Skoda-Fahrer und einem 45-jährigen Opel-Lenker, die sich beide nebeneinander auf den beiden parallel verlaufenden Rechtsabbiegespuren der Porschestra0e in Fahrtrichtung Ludwigsburg befanden, kam es vermutlich aufgrund eines Fahrstreifenwechsels zu einem Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang abschließend noch nicht feststeht, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell