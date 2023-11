POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (14.11.2023) zunächst in eine Praxis in der Leonberger Straße in Sindelfingen ein um von dort aus in die angrenzenden Räume eines Bankinstitutes zu gelangen. Anschließend brachen sie einen Geldausgabeautomaten auf und erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden am Automaten ist noch Gegenstand der ...

mehr