Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (14.11.2023) zunächst in eine Praxis in der Leonberger Straße in Sindelfingen ein um von dort aus in die angrenzenden Räume eines Bankinstitutes zu gelangen. Anschließend brachen sie einen Geldausgabeautomaten auf und erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden am Automaten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Mutmaßlich konnten insbesondere Anwohner aus der Kalkhofenstraße im Bereich des Bankinstitutes verdächtige Wahrnehmungen machen.

