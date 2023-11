Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg und Asperg: Unbekannte durchwühlen Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (12.11.2023) 13.00 Uhr und Montag (13.11.2023) 07.50 Uhr im Ludwigsburger Norden ihr Unwesen. Sie zogen durch die Stresemann-, die Hauff-, die Moser- und die Weimarstraße und machten sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Auf noch unbekannte Weise, aber ohne Sachschaden zu hinterlassen, gelang es den Tätern fünf PKW, zwei Mitsubishi, einen Mercedes, einen VW und einen Seat zu öffnen. Anschließend durchsuchten sie die Autos, vermutlich um an Wertgegenstände zu gelangen. Sie entwendeten einen Geldbeutel ohne Inhalt sowie eine Reisetasche, in der sich Kleidung befand. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Zwischen Montagnachmittag (13.11.2023) und Dienstagmorgen (14.11.2023) kam es zu mindestens drei gleichgelagerten Taten im Stadtteil Eglosheim. In der Hirschbergstraße, der Eduard-Krauß-Straße und der Tammer Straße öffneten noch Unbekannte einen Audi, einen Skoda und einen Fiat. Aus den Fahrzeugen, die die Täter ebenfalls durchwühlten, stahlen sie ein älteres Handy und zehn Euro.

In Asperg schlugen Diebe ebenfalls Dienstagnacht in der Eisenbahnstraße zu. Aus einem Hyundai, in den sie sich Zutritt verschafften, ohne diesen zu beschädigen, entwendeten die Täter ein Smartphone und einen Laptop, der sich in einer Tasche befand. Das Diebesgut dürfte einen Wert von knapp 600 Euro haben.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 bzw. per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg und im Asperger Fall unter Tel. 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell