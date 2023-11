Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt rund 75.000 Euro und sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag (13.11.2023) gegen 10:00 Uhr in Murr. Eine 44-jährige Mercedes-Lenkerin wollte von der Riedstraße kommend nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie eine von rechts kommende 37-jährige Audi-Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrerinnen leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

