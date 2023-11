Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Firmengebäude im Felsenbergweg

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (11.11.2023), 11:00 Uhr und Montag (13.11.2023), 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Felsenbergweg in Schwieberdingen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Firmengebäude und durchsuchten mehrere Büroräume. Dort entwendeten sie Bargeld im vierstelligen Bereich. An Gebäude und Einrichtung entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Schwieberdingen (Tel. 07150 383753-0, E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de) zu wenden.

