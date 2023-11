Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Schulgebäude mit Graffitis beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Schulgebäude im Murkenbachweg in Böblingen beschmierten noch unbekannte Täter zwischen Freitag (10.11.2023), 16:30 Uhr und Montag (13.11.2023), 06:50 Uhr mit Graffitis. Die Unbekannten sprühten rund 20 Graffitis in unterschiedlichen Farben mit einer Größe von teilweise bis zu etwa vier Metern auf Wände, Scheiben und Türen der Schulen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell