POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Geisinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (13.11.2023) gegen 08:15 Uhr in Sindelfingen ereignete. Ein 44 Jahre alter BMW-Fahrer war in der Eschenbrünnlestraße in Richtung Leibnizstraße unterwegs, während ein 48-jähriger Mercedes-Lenker die ...

