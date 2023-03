Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Baucontainer

Sömmerda (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden machten sich Diebe auf einer Baustelle in Sömmerda zu schaffen. Sie öffneten mit Gewalt einen Baustellencontainer in der Poststraße. Aus diesem stahlen sie eine neuwertige Bohrmaschine der Markte Hilti im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Beschädigungen an dem Baucontainer werden auf circa 50 Euro geschätzt. (SO)

