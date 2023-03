LPI-EF: Wildunfall mit Reh

Erfurt (ots) - Am Dienstag erbeutete ein Dieb in der Erfurter Altstadt Designerschuhe aus einem Modehaus. Der Mann befand sich in dem Geschäft und sah sich die Waren an. Eine Verkäuferin wollte ihn beraten und sprach ihn an. Der Unbekannte bedrohte die 60-jährige Frau daraufhin und flüchtete aus dem Geschäft. Auf seiner Flucht schlug er eine andere Verkäuferin, welche glücklicherweise unverletzt blieb. Der Täter machte sich mit Schuhen im Wert von mehr als 700 Euro ...

