POL-SU: Bei mehreren Fahrzeugen Fensterscheibe eingeschlagen

Troisdorf (ots) - Am Donnerstag (22.12.2022) wurde eine 88-jährige Troisdorferin von einem unbekannten Mann, der sich als "Kanalarbeiter" ausgab, bestohlen. Um die Mittagszeit klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin an der Max-Hirsch-Straße. Der unbekannte Mann gab der Dame zu verstehen, dass er die Rohrleitungen überprüfen müsse. Dafür müsse die 88-Jährige in die Küche gehen, den Wasserhahn aufdrehen und ...

