Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Unbekannte entwenden Pedelecs aus Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (12.11.2023), 21:00 Uhr und Montag (13.11.2023), 06:30 Uhr drei hochwertige Pedelecs, die in einer Sammeltiefgarage in der Anna-Reich-Straße in Maichingen abgestellt waren. Die Fahrräder der Hersteller Scott, Cube und Orbea haben einen Wert von insgesamt rund 13.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

