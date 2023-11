Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.11.2023) brachen noch unbekannte Täter zwischen 15.30 Uhr und 21.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Bonhoefferstraße in Kornwestheim ein. Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster auf und stiegen so in das Innere des Hauses ein. Sie durchwühlten anschließend diverse Möbelstücke und stahlen Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebesguts wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell