Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Dooring"-Unfall mit Fahrerflucht

Oberhausen (ots)

Ein E-Scooter-Nutzer ist durch die Unachtsamkeit eines Pkw-Fahrers verletzt worden. Der 34-Jährige war am Freitag (10.11.), gegen elf Uhr, auf der Hermann-Albertz-Straße in Fahrtrichtung Wörthstraße unterwegs. An einer Kreuzung fuhr er auf eine rote Ampel zu, als ein Autofahrer unerwartet und ruckartig die Tür öffnete. Der E-Scooter-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stürzte zu Boden. Daraufhin stiegen ein Mann und eine Frau aus dem Auto aus, beschimpften den E-Scooter-Fahrer, setzten sich in ihr Fahrzeug und fuhren einfach davon.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

Fahrzeugführerin:

- Weiblich

- Ca. 40-50 Jahre alt

- Schwarze Haare

- Blasse Haut

Person, die die Fahrzeugtür öffnete:

- Männlich

- Ca. 40-45 Jahre alt

- Blonde kurze Haare

- Deutsche Aussprache

- Grüne Jacke

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats fragen: Können Sie Hinweise auf die Identität der gesuchten Personen geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell