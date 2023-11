Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rolandschule lädt zum Großeltern-Enkel-Bastelcafé - #NMDO verteilt Junior Dienstausweise

Oberhausen (ots)

Gerade in der Vorweihnachtszeit sind gemeinsame Aktivitäten der Großeltern mit ihren Enkelkindern ein besonderes Erlebnis, das beide, Großeltern und Enkelkinder, noch lange in Erinnerung behalten werden.

Da ist es schon fast zur Tradition geworden, dass die AWO Oberhausen auch in diesem Jahr in ihrem Ganztagsangebot für Schülerinnen und Schüler der Oberhausener Rolandschule, ein Großeltern-Enkel-Bastelcafé organisiert, bei dem gemeinsam kleine und große Überraschungen für das bevorstehende Fest geschaffen werden können.

Am kommenden Donnerstag (16.11.) können Enkelkinder und Großeltern, von 14:30 bis 16:00 Uhr, in der Rolandschule auch an der Komplettierung ihres #NMDO-Stickeralbums arbeiten.

Ein ausgewachsener Polizeihauptkommissar wird allen interessierten Sammelteams auf Wunsch nicht nur ihr erstes Stickeralbum übergeben. Insbesondere die heiß begehrten "Goldenen Sticker" und Junior-Dienstausweise warten abholbereit auf alle, die ihre #NMDO-Stickeralben schon fast voll haben. Selbstverständlich hat der Polizist auch die Stickertüten 2 und 3 dabei!

Schulleiter Marcel Weyer lädt ausdrücklich auch alle anderen #NMDO-Sammelteams ein: "Unsere Großeltern-Café-Nachmittage sind immer auch immer Orte der Begegnung und bieten immer gute Gelegenheiten, miteinander zu reden und zu lachen", betont Weyer.

"Wir freuen uns schon darauf, auch andere Enkel kennenzulernen, die gemeinsam mit ihren Omas und Opas Informationen über die Zeitgenossen sammeln wollen, die bei ihren ungebetenen Anrufen oder Besuchen nichts Gutes im Schilde führen."

Die Rolandschule war erster Kooperationspartner der Polizei Oberhausen bei der Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO", die Innenminister Herbert Reul Anfang September auch auf dem dortigen Schulgelände offiziell eröffnet hatte.

Mehr Informationen zu #NMDO auf der Homepage der Polizei Oberhausen https://Oberhausen.Polizei.NRW

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen