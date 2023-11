Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Tatverdächtige nach bandenmäßigen Taschendiebstahl gesucht

Oberhausen (ots)

Am 17.04.2023, gegen 13 Uhr, wurde einer 90-jährigen Frau in einer Drogerie die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Dabei ging die fünfköpfige Tätergruppe gezielt vor. Die Seniorin wurde abgelenkt und die Brieftasche aus der am Rollator hängenden Handtasche entwendet. Die Tatverdächtigen gingen professionell und eingespielt vor.

Fotos der gesuchten Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/119391

Tatzeit: 17.04.2023, 12:55-13:00 Uhr

Tatort: 46045 Oberhausen

Können Sie Hinweise zur Identität oder Aufenthaltsort der Gesuchten geben? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

