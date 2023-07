Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Sonntag

Ennepetal (ots)

Am 16.07.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:24 Uhr in die Karlstr. zu auslaufenden Betriebsmitteln alarmiert. Die Betriebsmittel wurden abgestreut und die verunreinigte Verkehrsfläche gereinigt. Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte um 14:52 Uhr.

Um 14:53 Uhr wurden die Löschgruppen Külchen, Rüggeberg und die Hauptamtlichen Kräfte in den Spreeler Weg zu einem Brand am Gebäude gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Komposter in einem Garten in Vollbrand stand. Der Brand griff bereits auf eine angrenzende Hecke über. Das Übergreifen des Brandes auf einen Geräteschuppen konnte verhindert werden. Vor Eintreffen der Feuerwehr übernahm die Besatzung eines Rettungswagen des Ennepe-Ruhr-Kreises die ersten Löschmaßnahmen mit, von der Nachbarschaft bereitgestellten, Gartenschläuchen. Durch die Feuerwehr wurde ein Löschangriff vorgenommen. Die abschließenden Maßnahmen bestanden aus der Kontrolle der Löschmaßnahmen sowie der Kontrolle des Geräteschuppens mittels Wärmebildkamera. Der Einsatz endete für die 18 Einsatzkräfte um 16:12 Uhr.

Weil die erst eintreffenden Kräfte der Löschgruppe Külchen und der Hauptwache ausreichend waren, übernahm die Löschgruppe Rüggeberg den Grundschutz für das Stadtgebiet. Um 15:12 Uhr führte die Besatzung des Grundschutzes eine medizinische Erstversorgung im Friedhofsweg durch. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben und der Einsatz endete um 15:31 Uhr.

