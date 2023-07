Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:56 Uhr zu einer Ölspur in den Ortsteil Milspe alarmiert. Die Ölspur wurde durch Ölwarnschilder abgesichert und anschließend wurde ein Spezialunternehmen zur Beseitigung der Betriebsmittel angefordert. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 14.17 Uhr beendet werden. Um 15:47 Uhr wurde erneut das Hilfreleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr zu einer Ölspur in den Ortsteil Milspe alarmiert. Ebenfalls wurde hier ein Spezialunternehmen zur Beseitigung der Betriebsmittel tätig. Der Einsatz konnte um 16:02 Uhr beendet werden.

Zu einem Brandmeldeanlagenalarm ging es für die Einsatzkräfte um 16:15 Uhr in den Ortsteil Altenvoerde. In einem Pflegeheim hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Pflegepersonal vor Ort konnte bei Eintreffen der Feuerwehr schon: "Entwarnung" geben. Ein Putzlappen war durch Unachtsamkeit auf der Herdplatte in Brand geraten und konnte durch die Mitarbeiter schnellstens abgelöscht werden. Sicherheitshalber wurde durch die Einsatzleitung ein Atemschutztrupp zur Erkundung in die betroffenen Bereiche entsandt. Der Einsatz konnte für die insgesamt 14 Einsatzkräfte um 16:38 Uhr beendet werden. Um 17:01 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Ortsteil Altenvoerde zu einem "First Responder" Einsatz alarmiert. Ein Patient benötigte Medizinische Hilfe und wurde bis zum Eintreffen den Rettungsdienstes Medizinisch erstversorgt. Der Einsatz für die 4 Einsatzkräfte um 17:44 Uhr beendet werden.

