Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze 07.07.2023

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal rückt heute am Freitag den 07.07.2023 zu diversen Einsätzen aus. Gegen 12.25 löste eine automatische Heimrauchmelder-Anlage aus. Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnung wurde quer gelüftet und die Feuerwehr beendete um 13:00Uhr Ihren Einsatz. Um 16:07Uhr rückte die Feuerwehr in den Ortsteil Oelkinghausen aus. Dort musste die Feuerwehr die Landung eines Rettungshubschraubers absichern. Hierzu wurden zwei Straßen gesperrt und die Rettungsdienst-Besatzung von der Feuerwehr unterstützt. Die Feuerwehr rückte um 17:14Uhr wieder ein. Am frühen Abend rückte die Hauptwache, die Löschgruppen Voerde und Oberbauer zu einem gemeldeten Garagenbrand aus. Hier wurde eine brennende Gasflasche aus der Garage geborgen und gekühlt. Dabei wurde die Gasflasche kontinuierlich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Eine verletzte Person wurde mit Hilfe eines Rettungshubschraubers in eine geeignete Klinik geflogen.

